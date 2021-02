GameStop, Reddit e Wall Street tra Netflix e non solo. Confermati già due film e una serie TV (Di martedì 2 febbraio 2021) Pinky Promise ha in cantiere una serie TV dedicata all'ormai famosissima vicenda di GameStop e, stando a quanto riportato da Deadline, attualmente la serie dovrebbe chiamarsi "To The Moon" e dovrebbe essere creata molto velocemente. Al momento, non sono stati condivisi altri dettagli su questo progetto, ma sono stati Confermati altri due film che parleranno della vicenda. MGM ne ha annunciato uno basato sull'idea di Ben Mezrich, autore del libro "The Social Network", che dovrebbe intitolarsi "The Antisocial Network" tratto dal nuovo libro dello scrittore intitolato proprio "The Antisocial Network". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Pinky Promise ha in cantiere unaTV dedicata all'ormai famosissima vicenda die, stando a quanto riportato da Deadline, attualmente ladovrebbe chiamarsi "To The Moon" e dovrebbe essere creata molto velocemente. Al momento, non sono stati condivisi altri dettagli su questo progetto, ma sono statialtri dueche parleranno della vicenda. MGM ne ha annunciato uno basato sull'idea di Ben Mezrich, autore del libro "The Social Network", che dovrebbe intitolarsi "The Antisocial Network" tratto dal nuovo libro dello scrittore intitolato proprio "The Antisocial Network". Leggi altro...

