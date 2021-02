GameStop | colpita da sell nel trading pre-market

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si sgonfia la bolla dei trader dilettanti: a picco il titoloe l’argento. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono in forte calo sulla piazza di Francoforte e perdono il 30%, mentre nel premercato USA cedono il 23%. Sembra spegnersi anche la febbre dell’argento, i cui prezzi sono in flessione di oltre 4% dopo aver raggiunto la vigilia i massimi degli ultimi 8 anni. A dare il via alle vendite contribuisce la decisione del Chicago Mercantile Exchange (CME) di estendere i margini dell’argento per evitare la sospensione al rialzo. Il CME ha alzato del 18% il margine richiesto sui contratti Future da 14 a 16,5 dollari a partire dalla giornata odierna.

