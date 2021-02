Frutta e verdura sono sempre all’ingresso dei negozi, perché? (Di martedì 2 febbraio 2021) Hai notato che in ogni supermercato Frutta e verdura sono sempre situati all’ingresso? pensi sia un caso? In realtà esiste un motivo preciso per questo. Puoi cambiare supermercato eppure Frutta e verdura saranno sempre li ad accoglierti all’ingresso, appena entri nel supermercato sarai accolto dal profumo della Frutta e dai suoi invitanti colori. E’ un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Hai notato che in ogni supermercatosituati? pensi sia un caso? In realtà esiste un motivo preciso per questo. Puoi cambiare supermercato eppuresarannoli ad accoglierti, appena entri nel supermercato sarai accolto dal profumo dellae dai suoi invitanti colori. E’ un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

uservalentina : @stoinincognito Io non mangio frutta verdura e pesce perché me li hanno sempre infilati in bocca di forza, per il p… - hegafilippo : @uservalentina Si, per questo non mangio più formaggi/verdura e frutta - R0byM3l : @TaniuzzaCalabra Circa 50 euro di super più una 20ina in macelleria e un'altra 20ina per frutta e verdura..però car… - TheExtremista : @certainregard Un disastro globale. Niente vaccini, niente frutta e verdura, niente Erasmus. Un incubo. - bestackofficial : Il 2021 è l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (#AIFV). La @FAO punta i riflettori sui temi che più c… -