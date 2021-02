Frasier | Paramount+ vicina all’ordine del revival con i protagonisti della serie originale

(Di martedì 2 febbraio 2021)a un accordo per ordinare ilcon ioriginalicomedy di NBC Da tempo è in sviluppo un ritorno in tv di una delle comedy cult di NBC,. Oggi dagli USA arrivano delle novità sul progetto che pare sia vicino a un accordo per un ordine diretto adi 10 episodi, su. Il servizio streaming, che sorgerà negli USA dal 1° marzo 2021 dalle ceneri di CBS All Access, sarebbe vicino a ordinare il. Deldi Fraiser se ne parla ormai da un po’, con Kelsey Grammer, produttrice e protagonistacomedy ...

potrebbe avere un revival :+ sembra sia al lavoro sul progetto destinato al servizio di streaming di ViacomCBS . Il sito di Variety , tuttavia, sostiene che il potenziale show sia ...La nuova serie, che porterà la firma di Jay Kogen ( School of Rock,) e Ali Schouten ( Elena, diventerò presidente , Champions ), arriverà sul nuovo servizio di video in streaming+ (...Frasier, Paramount+ vicina a un accordo per ordinare il revival ... Niles. La serie era prodotta da Paramount Network Television, ossia la casa di produzione da cui è nata CBS Studios. Per Paramount+ ...La serie Frasier potrebbe avere un revival prodotto per Paramount+, la piattaforma di streaming che prenderà il posro di CBS All Access ...