Francesco Pezzulli | “Dawson Leery era uno sfigato | lo odiavo”

(Di martedì 2 febbraio 2021)? Uno. Parola di. Il doppiatore del protagonista della celebre serie tv,’s Creek, si è tolto un enorme sasso dalla scarpa. Durante il programma radiofonico di Gianluca Gazzoli su Radio Deejay,ha lasciato tutti i fan di James Van der Beek di stucco: “Londr). Per me era un gran. Avrei voluto fare Pacey”. Per chi non conosce la serie, Pacey è un po’ il ribelle belloccio, l’anticonformista della serie interpretato da Joshua Jackson, mentreè un po’ la sua antitesi: riflessivo, introverso, conformista. L’attenzione di molto pubblico italiano è tornata sulla serie cult, che Italia 1 trasmise dal 2000 al 2003, da quando ...

Per l'occasione Gianluca Gazzoli di Radio Deejay ha raggiunto al telefono, per chiedergli com'è stato doppiare Dawson Leery. E ora una confessione devo farla io: a differenza di ...... Giovanni e Giacomo), Angela Finocchiaro, Pino Insegno e(voce di Leonardo Di Caprio). Temi ma anche generi e linguaggi dei più vari, che vanno dal muto al thriller passando per il ...Intervistato da Gianluca Gazzoli su Radio Deejay, Francesco Pezzulli ha fatto una confessione su Dawson: era uno "sfigato".Per l’occasione Gianluca Gazzoli ha raggiunto al telefono Francesco Pezzulli, uno dei più importanti doppiatori italiani, che ha prestato la voce al protagonista Dawson Leery. “Lo odiavo, per me era u ...