Frana sulla costiera ad Amalfi: case evacuate, si temono vittime (Di martedì 2 febbraio 2021) Una Frana di grosse dimensioni ha investito in Campania la statale Amalfitana nel Comune di Amalfi, oggi 2 febbraio. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime ma al momento non è neanche possibile escluderlo. Disastro sulla statale La Frana si è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la statale, ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare di Amalfi. La foto che pubblichiamo è tratta dal profilo Facebook della Protezione civile della Regione Campania. Nel rione Vagliendola di Amalfi i soccorritori hanno evacuato alcune case immediatamente a ridosso del costone Franato questa mattina. Alcune persone, con ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 febbraio 2021) Unadi grosse dimensioni ha investito in Campania la stataletana nel Comune di, oggi 2 febbraio. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci sianoma al momento non è neanche possibile escluderlo. Disastrostatale Lasi è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la statale, ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare di. La foto che pubblichiamo è tratta dal profilo Facebook della Protezione civile della Regione Campania. Nel rione Vagliendola dii soccorritori hanno evacuato alcuneimmediatamente a ridosso del costoneto questa mattina. Alcune persone, con ...

Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - RaiNews : Al momento non risultano feriti. Evacuate case nel rione Vagliendola. Interrotto il traffico sulla statale 163 in e… - Agenzia_Ansa : #Amalfi: si stacca costone, frana sulla statale Il sindaco: 'Dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime'… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Amalfi, si stacca un costone: frana sulla Statale - VIDEO Evacuate alcune famiglie #ANSA - leone52641 : RT @infoitinterno: Amalfi, frana costone sulla statale: si scava sotto le macerie -