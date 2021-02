Frana ad Amalfi, costone roccioso crolla sulla statale (Di martedì 2 febbraio 2021) Amalfi, Frana sulla statale: un costone roccioso è crollato sulla strada. Soccorritori al lavoro. Una Frana di considerevoli dimensioni ha interessato Amalfi, nello specifico la zona del Rione San Biagio. Un costone roccioso si è staccato dalla parete ed è Franato sulla strada statale bloccando i collegamenti. “Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime si procederà di sicuro all’evacuazione di alcune case. E’ un vero disastro. Il materiale Franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021): untostrada. Soccorritori al lavoro. Unadi considerevoli dimensioni ha interessato, nello specifico la zona del Rione San Biagio. Unsi è staccato dalla parete ed ètostradabloccando i collegamenti. “Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime si procederà di sicuro all’evacuazione di alcune case. E’ un vero disastro. Il materialetostrada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno ...

