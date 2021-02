Fortnite si aggiorna | Nuova MAT | ricompense | punto di interesse e Incarichi

(Di martedì 2 febbraio 2021)quest’oggi si èto con tante novità interessanti. Oltre i nuovi oggetti cosmetici che arriveranno nel negozio prossimamente, è stata aggiunta una MAT inedita che ricompensa i giocatori che vincono con un ombrellino esclusivo. Hai gia saputo di tutte le novità della Stagione 5 di? Clicca qui per tutti i dettagliMAT per il Mandaloriano inGiocando in singolo o con altri, dovrete raccogliere crediti galattici eliminando il bersaglio sull’ologramma di taglia o qualsiasi avversario che incontrate. Il primo a raggiungere l’obiettivo in crediti vince la partita. LaMAT a tempo chiamata Taglie di Mando è disponibile da oggi e fino alle 15:00 del 9 Febbraio 2021. A seguire potete dare uno sguardo al Trailer della...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite aggiorna

Tom's Hardware Italia

