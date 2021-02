Fiumicino, la prima sperimentazione dei cani anti-Covid: “In grado di individuare i positivi” (Di martedì 2 febbraio 2021) Con lo stratagemma del gioco con una pallina, che rappresenta “il premio” da conquistare, sono capaci di fiutare il Covid 19. Sono i primi cani anti-Covid del Gruppo di sicurezza e vigilanza “Italpol” che ha scelto oggi l’area arrivi del Terminal 3, aperta al pubblico, dell’aeroporto di Fiumicino come esercitazione e prima uscita pubblica solo “dimostrativa”, che non ha coinvolto passeggeri ma personale Italpol, per far vedere come siano capaci di individuare, grazie a un addestramento durato 6-8 settimane, un possibile contagio, anche prima della comparsa dei sintomi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Con lo stratagemma del gioco con una pallina, che rappresenta “il premio” da conquistare, sono capaci di fiutare il19. Sono i primidel Gruppo di sicurezza e vigilanza “Italpol” che ha scelto oggi l’area arrivi del Terminal 3, aperta al pubblico, dell’aeroporto dicome esercitazione euscita pubblica solo “dimostrativa”, che non ha coinvolto passeggeri ma personale Italpol, per far vedere come siano capaci di, grazie a un addestramento durato 6-8 settimane, un possibile contagio, anchedella comparsa dei sintomi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Notiziedi_it : Fiumicino, voli Covid-free verso gli Usa: solo 5 positivi su quasi 4mila test prima del decollo - JEFFxDRIZZY : RT @Fil_Biafora: Ecco Bryan #Reynolds a Fiumicino! Il terzino arriva dal #FcDallas per 7 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più il… - ASR_Goalmania : RT @Fil_Biafora: Ecco Bryan #Reynolds a Fiumicino! Il terzino arriva dal #FcDallas per 7 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più il… - mynameisaliali2 : RT @Fil_Biafora: Ecco Bryan #Reynolds a Fiumicino! Il terzino arriva dal #FcDallas per 7 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più il… - Blutarsky72 : RT @Fil_Biafora: Ecco Bryan #Reynolds a Fiumicino! Il terzino arriva dal #FcDallas per 7 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più il… -