Fiorentina, ricorso contro le due giornate di squalifica a Milenkovic (Di martedì 2 febbraio 2021) La Fiorentina presenterà ricorso dopo le due giornate di squalifica inflitte a Nikola Milenkovic. Il difensore viola è stato espulso nella gara di venerdì scorso contro il Torino per un testa a testa con Belotti. Il comunicato del giudice sportivo, parla di "condotta gravemente antisportiva" da parte del difensore e il club viola punta ora allo sconto di un turno. Contro l'Inter, certamente Milenkovic non ci sarà, ma se il ricorso venisse accolto sarebbe pronto a tornare in campo contro la Sampdoria.

