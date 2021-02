Fiorentina, Pradè: «Crediamo tanto sia in Kokorin che in Malcuit» (Di martedì 2 febbraio 2021) Daniele Pradè ha parlato del calciomercato invernale svolto dalla Fiorentina Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit parlando del mercato di gennaio svolto dal club viola. Kokorin E Malcuit – «Entrambi sono già a disposizione di Prandelli. Dovranno trovare la forma fisica ottimale, ma non ci verrà molto tempo. Quella relativa a Kokorin è un’operazione per il presente e per il futuro, visto il contratto di 3 anni e mezzo. Non avevamo giocatori con queste caratteristiche: abbiamo puntato su Vlahovic e puntiamo fortemente anche su Kouame, che aveva tante richieste ma che non abbiamo voluto cedere. Abbiamo scelto sia lui che Malcuit e ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Danieleha parlato del calciomercato invernale svolto dallaDaniele, direttore sportivo della, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kevinparlando del mercato di gennaio svolto dal club viola.– «Entrambi sono già a disposizione di Prandelli. Dovranno trovare la forma fisica ottimale, ma non ci verrà molto tempo. Quella relativa aè un’operazione per il presente e per il futuro, visto il contratto di 3 anni e mezzo. Non avevamo giocatori con queste caratteristiche: abbiamo puntato su Vlahovic e puntiamo fortemente anche su Kouame, che aveva tante richieste ma che non abbiamo voluto cedere. Abbiamo scelto sia lui chee ci ...

"Sapevo dell'interesse viola, quando mi hanno contattato direttamente non ci ho pensato due volte. La Fiorentina è uno dei migliori club in Italia". Kevin Malcuit spiega come mai ha scelto Firenze. Maglia numero 25 (quella che era di Chiesa, ndr), arrivato in prestito secco dal Napoli. Ma con la ...

Fiorentina, Pradè: 'Non è ancora il tempo per i rinnovi. Acquisti? Abbiamo scelto insieme a Prandelli'

Commenta per primo Daniele Pradè , direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit: 'Siamo contenti di avere con noi Malcuit, ci porta rapidità e ...

"Sapevo dell'interesse viola, quando mi hanno contattato direttamente non ci ho pensato due volte. La Fiorentina è uno dei migliori club in Italia". Kevin Malcuit spiega come mai ha scelto Firenze. Maglia numero 25 (quella che era di Chiesa, ndr), arrivato in prestito secco dal Napoli. Ma con la ...