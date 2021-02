Fiorentina: Milenkovic squalificato per due giornate, Castrovilli per una (Di martedì 2 febbraio 2021) E' stato squalificato per due giornate, Nikola Milenkovic, dopo l'episodio di cui era stato protagonista con Belotti durante Torino-Fiorentina. Nessuna squalifica invece per Belotti, che era stato solo ammonito dall'arbitro Di Bello. Per la stessa partita, squalificato per una giornata Gaetano Castrovilliu per il fallo, fuori area, su Lukic Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) E' statoper due, Nikola, dopo l'episodio di cui era stato protagonista con Belotti durante Torino-. Nessuna squalifica invece per Belotti, che era stato solo ammonito dall'arbitro Di Bello. Per la stessa partita,per una giornata Gaetanou per il fallo, fuori area, su Lukic

