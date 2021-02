Fine del lockdown e ripresa attività economica coincidono col ritorno alla normalità degli ascolti tv. Tivùsat oltre 4 milioni di smartcard ... (Di martedì 2 febbraio 2021) ... arriva La7 in versione Hd e il nuovo canale Home Garden Tv. Da dicembre 2020 Nove, Dmax, Real Time, Cielo, Tv8 e Tv2000 trasmettono solo in Hd. K2, Frisbee, La7d, i 23 canali del Tg Regionale Rai, ... Leggi su primaonline (Di martedì 2 febbraio 2021) ... arriva La7 in versione Hd e il nuovo canale Home Garden Tv. Da dicembre 2020 Nove, Dmax, Real Time, Cielo, Tv8 e Tv2000 trasmettono solo in Hd. K2, Frisbee, La7d, i 23 canali del Tg Regionale Rai, ...

JordanVeretout : Lasciamo agli altri le chiacchiere, alla fine l’ultima parola è sempre del campo ?? ???? @OfficialASRoma #RomaVerona… - SeaWatchItaly : Almeno 50mila persone respinte illegalmente e 6.500 morti in mare. A 4 anni dalla firma del Memorandum Italia-Libi… - danieleviotti : L’editoriale più breve del mondo Entro poche ore il PD deve tracciare una linea, dire basta e far terminare il car… - 100x100Napoli : La crisi del sesto anno potrebbe colpire ancora in casa #Napoli. - adatorelli : RT @vitcastagna: Campagna vaccinale da riprogrammare causa carenza vaccini Recovery Plan da riformulare e dettagliare entro fine aprile… -