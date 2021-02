Finale Prada Cup, cambia l’orario di partenza di Luna Rossa-Ineos: nuovo calendario, programma, orari, tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Cambio di programma per la Finale della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della Prada Cup. Gli organizzatori hanno infatti modificato l’orario di inizio delle varie regate: si incomincerà alle ore 04.00 italiane e non alle ore 03.00 come invece era originariamente previsto e come si era fatto anche durante round robin e semiFinale. Luna Rossa è pronta per la battaglia contro Ineos Uk: si inizierà sabato 13 febbraio con le prime due prove. Si tratta di una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e, soprattutto, andrà a incrociare i kiwi per provare a portare a casa la Vecchia Brocca. Luna ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Cambio diper ladellaCup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dellaCup. Gli organizzatori hanno infatti modificatodi inizio delle varie regate: si incomincerà alle ore 04.00 italiane e non alle ore 03.00 come invece era originariamente previsto e come si era fatto anche durante round robin e semiè pronta per la battaglia controUk: si inizierà sabato 13 febbraio con le prime due prove. Si tratta di una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e, soprattutto, andrà a incrociare i kiwi per provare a portare a casa la Vecchia Brocca....

