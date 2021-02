Filippo Magnini festeggia il primo compleanno con la figlia Mia Foto

Coninews : Due volte campione del Mondo ???? nei 100 sl e medaglia di bronzo ?? alle Olimpiadi di #Atene2004 con la staffetta 4x2… - alberto_coghi : RT @libridisport: ??????? Dritti alla meta. ???? - libridisport : ??????? Dritti alla meta. ???? - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Filippo Magnini, compleanno da neo papà' su Mediaset Play - mayafoxqua_m : RT @Coninews: Due volte campione del Mondo ???? nei 100 sl e medaglia di bronzo ?? alle Olimpiadi di #Atene2004 con la staffetta 4x200 sl, buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Magnini

Today.it

... Raul Bova ha infatti deciso di essere alla regia de "L'ultima gara" e di raccontare la storia di 4 nuotatori: Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino,e Manuel Bortuzzo scelto per ...Giorgia Palmas organizza una splendida festa di compleanno a sorpresa per. Le foto che la bella ex velina condivide sul social, sul suo profilo e nelle IG Stories , raccontano un party casalingo fatto apposta per stupire l'uomo che ama e che oggi, 2 ...I 39 anni da atleta di Filippo Magnini. Campione inossidabile dal grandissimo sogno: tornare azzurro a Tokyo per la sua quinta Olimpiade. In questi giorni, il pesarese ha postato diversi momenti quasi ...Filippo non si aspettava tanto per il suo primo... Filippo Magnini compie 39 anni. E per la prima volta festeggia da papà. A settembre scorso è nata infatti la sua primogenita Mia, frutto dell'amore c ...