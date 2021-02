FIFA 21 | Ludovica Pagani è il volto della eSerie A TIM

(Di martedì 2 febbraio 2021)sarà la presentatrice del Draft powered by PlayStation4, il primo evento fisicocompetizione, prodotto da Infront. “Contentissima di far parte del nuovo progetto Serie a nel mondo eSport. Vi aspetto il 9 marzo sui canali ufficiali di Lega Serie A.” questa la dichiarazione rilasciata tramite Instagram dalla splendida Influencer e DJ. Da una cameretta agli stadi virtuali, da un passatempo all’ingresso nel team di un clubA TIM: questo e altro nel primo tassello di un viaggio verso la gloria. Prima le durissime qualificazioni di novembre e dicembre con migliaia di partecipanti, poi il combattutissimo Draft Showdown powered by PlayStation®4 (PS4), il palco su cui distinguersi e sfoggiare il proprio talento con il DualShock®4 e gli scarpini virtuali per far colpo ...

Ludovica Pagani sbarca in serie A. Anzi per la precisione in eSerie A TIM | FIFA21. La conduttrice e web influencer (oltre 2,6 milioni di followers) sarà il volto e la voce del Draft powered by PlaySt ...