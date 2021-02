FIFA 21 in arrivo su Google Stadia: annunciato il rinnovo pluriennale della licenza UEFA (Di martedì 2 febbraio 2021) Tramite un comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato il rinnovo pluriennale della licenza UEFA, assicurando che rimarrà un'esclusiva di EA SPORTS. EA sta espandendo l'accesso ai videogiochi di calcio attraverso diverse offerte mobile in fase di sviluppo. Inoltre, sta portando FIFA Online 4, scaricabile gratuitamente su PC a un potenziale di 80 milioni di giocatori in più di 15 nuovi paesi. EA Sports FIFA 21 verrà poi lanciato su Stadia per la prima volta il 17 Marzo. Questa espansione si basa sulla continua crescita e sul successo di EA SPORTS FIFA, che nel 2020 è stato il gioco più venduto del Regno Unito, ed è sempre uno dei titoli più popolari al mondo: il franchise EA SPORTS FIFA, infatti, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Tramite un comunicato stampa, Electronic Arts hail, assicurando che rimarrà un'esclusiva di EA SPORTS. EA sta espandendo l'accesso ai videogiochi di calcio attraverso diverse offerte mobile in fase di sviluppo. Inoltre, sta portandoOnline 4, scaricabile gratuitamente su PC a un potenziale di 80 milioni di giocatori in più di 15 nuovi paesi. EA Sports21 verrà poi lanciato super la prima volta il 17 Marzo. Questa espansione si basa sulla continua crescita e sul successo di EA SPORTS, che nel 2020 è stato il gioco più venduto del Regno Unito, ed è sempre uno dei titoli più popolari al mondo: il franchise EA SPORTS, infatti, ...

