Fidanzati uccisi a Lecce | il Papa chiama la mamma di Eleonora | Colpito dalla loro morte

'Papa Francesco mi ha telefonato, abbiamo parlato per sette minuti': lo racconta alla Gazzetta del Mezzogiorno Rossana Carpentieri, la mamma di Eleonora Manta, la 26enne di Seclì (Lecce) uccisa a coltellate con il fidanzato, l'arbitro Daniele De Santis, a Lecce, duplice omicidio per...

