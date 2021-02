Fico oggi vedrà Mattarella | il tema della Giustizia al centro del tavolo

fattoquotidiano : SECONDO GIRO DI #CONSULTAZIONI Stamattina l'incontro coi capigruppo sul contratto di governo. L’ipotesi di una clau… - Montecitorio : Si riunisce oggi alle 9.30 il tavolo di lavoro convocato dal Presidente @Roberto_Fico dopo il primo giro di… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone e @lorenzocast89. Crisi e espl… - infoitinterno : Crisi governo, Mattarella attende Fico: le news di oggi - PAOLAMALACRIDA : RT @ConversioneOrg: Trattativa sui programmi: 'Tu vai da Fazio ed io vado da Berlinguer' -

Ultime Notizie dalla rete : Fico oggi

Il nocciolo della questione che si presentaè che la scuola non deve soffermarsi a 'cosa ... l'insegnante trasmette all'alunno il primo strumento di 'come imparare.' AlbertoSergio Mattarella, proprio a quest'ultimo, venerdì scorso ha conferito un mandato esplorativo per verificare l'attuale maggioranza e, entro, martedì 2 febbraio,dovrà riferire se ci sia o ...Il primo piano di Montecitorio è blindato da ieri. Un cordone rosso separa la fine della scalinata dalla Sala della Lupa dove, in modalità quasi permanente, sono riuniti i capigruppo di M5s, Pd, Itali ...Resta lo stallo nelle trattative. Ancora tanti i nodi da sciolgliere. Il leader di Italia Viva, Renzi, continua a dettare le condizioni. Oggi ...