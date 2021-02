Fico è atteso al Quirinale Il Pd | “Ci sono le condizioni per andare avanti” Ma è rottura con Iv Renzi | “Ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Oraed il presidente Mattarella valuteranno, ma cileper potere”. E’ quanto ha detto ilgruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci (nella foto), uscendo dsala della Luca mentre èall’arrivo del presidente Roberto. “Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite. Rimangono distanze – ha detto, invece, ilgruppo del PdCamera Graziano Delrio -, non solo con Iv, anche sull’impostazione di alcuni punti. Siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il Governo e scrivere il programma. Il lavoro proficuo è...

Ultime Notizie dalla rete : Fico atteso

al Quirinale tra le 19 e le 21. Il Quirinale è già aperto per i giornalisti accreditati e lo streaming per eventuali dichiarazioni diè pronto. LA DIRETTACrisi Governo : stasera èal Quirinale Robertoche avrà un colloquio con Sergio Mattarella . Le ultime notizie riferiscono che la maggioranza ancora non è arrivata ad un accordo. Al tavolo di confronto ancora si ...Fumata nera a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un'intesa sulla nascita di un governo Conte ter. Sia sui temi che sulla squadra, dal Mes al r ...ROMA - Salta il tavolo di maggioranza. Italia Viva tiene duro sulle proprie richieste, il Pd parla di rottura inspiegabile. «Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocit, ...