Fico al Quirinale. Il Pd: “Ci sono le condizioni per andare avanti”. Ma è rottura con Iv. Renzi: “Ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ora Fico ed il presidente Mattarella valuteranno, ma ci sono le condizioni per potere andare avanti”. E’ quanto ha detto il Capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci (nella foto), uscendo dalla sala della Luca, mentre Fico è atteso per le 20.30 al Quirinale. “Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite. Rimangono distanze – ha detto, invece, il Capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio -, non solo con Iv, anche sull’impostazione di alcuni punti. Siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il Governo e scrivere il programma. Il lavoro proficuo è Stato fatto ma non sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) “Oraed il presidente Mattarella valuteranno, ma cileper potere”. E’ quanto ha detto ilgruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci (nella foto), uscendo dsala della Luca, mentreè atteso per le 20.30 al. “Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite. Rimangono distanze – ha detto, invece, ilgruppo del PdCamera Graziano Delrio -, non solo con Iv, anche sull’impostazione di alcuni punti. Siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il Governo e scrivere il programma. Il lavoro proficuo èfatto ma non...

borghi_claudio : Secondo me quando fico arriva bello tranquillo al Quirinale alle 20.30 il cerimonialista lo attende con la clava. - La7tv : #coffeebreak @claudiafusani 'Il tavolo di ieri ha reso chiaro motivo della crisi, non c'è accordo sui temi perché i… - lorepregliasco : Fico salirà al Quirinale prima delle 20 - IvoAyrton : RT @borghi_claudio: Secondo me quando fico arriva bello tranquillo al Quirinale alle 20.30 il cerimonialista lo attende con la clava. - GermanoZanelli : RT @fattoquotidiano: ULTIME ORE DECISIVE Governo, dai partiti nessun documento conclusivo. Fico atteso al Quirinale. Delrio: “Distanze colm… -