Fico al Colle: «Non c'è disponibilità maggioranza». Renzi: «Hanno rotto gli ex alleati, ci affidiamo al Colle». Pd: scelta inspiegabile. M5S: Iv vuole solo poltrone (Di martedì 2 febbraio 2021) Chiusi lavori avviati dal presidente della Camera. Fico salirà al Quirinale per riferire al capo dello Stato l'esito del suo mandato esplorativo. Boschi: rimangono le distanze. Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un "lodo" sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5s, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Italia viva chiede di accedere al Mes (anche parzialmente) e una bicamerale per le riforme istituzionali guidata dall'opposizione. M5s spinge per completare il reddito cittadinanza e rilancia una riforma degli amortizzatori sociali, destinati a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli autonomi. Carelli lascia i Cinque stelle: ora una casa di Centro per riunire gli scontenti. Salvini sente gli alleati: centrodestra compatto

