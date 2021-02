Festa della Candelora del 2 febbraio, cos'è e come si celebra (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2 febbraio è la Festa della Candelora, ricorrenza fortemente radicata sia nella tradizione religiosa che in quella popolare. La festività, che cade esattamente 40 giorni dopo il Natale, commemora la Presentazione di Gesù – questa è la dizione sul calendario liturgico - al tempio di Gerusalemme, raccontata dal Vangelo di Luca (2,22-40); viene popolarmente detta Candelora perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondo come viene chiamato il Bambino Gesù dal profeta Simeone. La Candelora nel calendario liturgico Nel calendario liturgico chiude le festività natalizie e avvia il cammino verso la Pasqua. Viene celebrata non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche da quella ortodossa e dalle chiese protestanti. La feste ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2è la, ricorrenza fortemente radicata sia nella tradizione religiosa che in quella popolare. La festività, che cade esattamente 40 giorni dopo il Natale, commemora la Presentazione di Gesù – questa è la dizione sul calendario liturgico - al tempio di Gerusalemme, raccontata dal Vangelo di Luca (2,22-40); viene popolarmente dettaperché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondoviene chiamato il Bambino Gesù dal profeta Simeone. Lanel calendario liturgico Nel calendario liturgico chiude le festività natalizie e avvia il cammino verso la Pasqua. Vieneta non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche da quella ortodossa e dalle chiese protestanti. La feste ...

virginiaraggi : Oggi nella bellissima basilica di Santa Maria Maggiore ho assistito alla messa in occasione della festa della trasl… - repubblica : Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo… - LuigiBrugnaro : Il #2febbraio è la festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, detta “Candelora”. Conosciuto da grandi… - maxdantoni : Comuque oggi è la Candelora, ovvero la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, ovvero, per gli americani, il G… - enfperalta : quello della festa in pieno lockdown non la sapevo, spiegazioni? -