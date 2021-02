Ferrari, parla John Elkann: “Nuovo ad dopo Camilleri? Prendiamo tutto il tempo necessario” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Nuovo amministratore delegato che sostituirà Louis Camilleri verrà nominato dopo un’analisi approfondita. Lo ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann, nella conference call con gli analisti finanziari. “Ci prenderemo il tempo necessario per trovare il migliore ad possibile” ha detto Elkann che poi ha sottolineato gli ottimi risultati economici del marchio nel 2020. “I risultati della Ferrari sono stati eccezionali e dimostrano la forza del nostri modello di business e la nostra resilienza. Il 2020 con le sfide del Covid ci ha permesso di imparare di piu’ sulle nostre forze e debolezze“, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilamministratore delegato che sostituirà Louisverrà nominatoun’analisi approfondita. Lo ha detto il presidente della, nella conference call con gli analisti finanziari. “Ci prenderemo ilper trovare il migliore ad possibile” ha dettoche poi ha sottolineato gli ottimi risultati economici del marchio nel 2020. “I risultati dellasono stati eccezionali e dimostrano la forza del nostri modello di business e la nostra resilienza. Il 2020 con le sfide del Covid ci ha permesso di imparare di piu’ sulle nostre forze e debolezze“, ha aggiunto. SportFace.

sportface2016 : #Ferrari | Parla John #Elkann: 'Nuovo ad dopo #Camilleri? Prendiamo tutto il tempo necessario' - sportface2016 : #Calcio Totti-Ilary, una storia d'amore iniziata con una Ferrari rigata: se ne parla nel quarto trailer di 'Spera… - bozz_ferrari : RT @vitcastagna: Polemiche per gli artisti che a Sanremo dovranno esibirsi senza contatto con il pubblico. Tra prove e serate, un bel monte… - animaleuropeRMP : @baffi_francesco È il solito , Hermes Ferrari, del Regina Margherita. Sono partiti in tanti tutti carichi e a Moden… - giuly_ferrari : @GrandeFratello ci sarà pure un'altra sorpresa per Zenga che ha rotto i coglioni si parla sempre di Walter perché d… -