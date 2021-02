Femminicidio nel Salento | il racconto del fidanzato | «L’ex compagno voleva uccidermi Sonia accoltellata perché ha cercato di difendermi»

(Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio diDi Maggio, la donna uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo. La persona arrestata dai carabinieri, Salvatore Carfora, èdella donna, su cui fin da subito le autorità avevano concentrato le ricerche. L’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal. La dinamica dell’omicidioDi Maggio, originaria di Rimini, si era trasferita in Puglia solo di recente per andare a vivere con il suo. Le dinamiche della vicenda rimangono ancora da chiarire. Quello che si sa fino ad ora è che la donna è stata ...

Era finito in carcere per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivocorso di una lite. Il suo nome è emerso subito dopo il, grazie alle testimonianze raccolte sul luogo ...Specchia Gallone, piccolo borgo tra i gioielli del barocco leccese, è sotto choc per ildi Sonia Di Maggio , l'ennesima uccisione di una donna in questo 2021 appena iniziato. ......E' finita all'alba la fuga dell'assassino di Sonia Di Maggio, la trentenne uccisa ieri sera a coltellate a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo attuale ragazzo. In m ...Il racconto del fidanzato della vittima: “Siamo stati colti di sorpresa, ha fatto quello che voleva fare ed è andato via”.