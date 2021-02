Femminicidio a Specchia Gallone, arrestato l’ex di Sonia Di Maggio Accusato di avere ucciso a coltellate la 29enne, ha confessato (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato stamattina l’ex fidanzato di Sonia Di Maggio. Nel centro di Otranto gli agenti di polizia hanno bloccato Salvatore Carfora, 39 anni. Stava andando a piedi verso una vettura con cui allontanars dal Salento. Ha confessato il Femminicidio ed ha condotto i carabinieri nel luogo in cui si è disfatto del coltello. L'articolo Femminicidio a Specchia Gallone, arrestato l’ex di Sonia Di Maggio <small class="subtitle">Accusato di avere ucciso a coltellate la 29enne, ha confessato</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato stamattinafidanzato diDi. Nel centro di Otranto gli agenti di polizia hanno bloccato Salvatore Carfora, 39 anni. Stava andando a piedi verso una vettura con cui allontanars dal Salento. Hailed ha condotto i carabinieri nel luogo in cui si è disfatto del coltello. L'articolodiDi dila, ha proviene da Noi Notizie..

