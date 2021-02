Falsa residenza in Svizzera, redditi nascosti al fisco italiano per 9 milioni di euro (Di martedì 2 febbraio 2021) I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell'ambito dell'attività a contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 2 febbraio 2021) I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell'ambito dell'attività a contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un ...

FabioBruni5 : RT @GDF: #GDF #Catania: #redditi occultati al #fisco italiano per 9 milioni di #euro. Scoperto #imprenditore con falsa residenza in #Svizze… - sferriam : RT @GDF: #GDF #Catania: #redditi occultati al #fisco italiano per 9 milioni di #euro. Scoperto #imprenditore con falsa residenza in #Svizze… - siciliafeed : Falsa residenza in Svizzera per pagare meno tasse, imprenditori indagati ad Acireale - Travagliato : RT @GDF: #GDF #Catania: #redditi occultati al #fisco italiano per 9 milioni di #euro. Scoperto #imprenditore con falsa residenza in #Svizze… - DarioProietti1 : RT @GDF: #GDF #Catania: #redditi occultati al #fisco italiano per 9 milioni di #euro. Scoperto #imprenditore con falsa residenza in #Svizze… -