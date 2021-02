Fallimento Perini Navi, The Italian Sea Group valuta partecipazione a procedura competitiva (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica internazionale, ha dato mandato ai propri consulenti di verificare sin da ora contenuti, tempi e modalita` di partecipazione alla futura procedura competitiva del Fallimento Perini Navi. “TISG – si legge in una nota – si pone l’obiettivo di valutare attentamente e verificare, una volta identificati i cespiti che verranno appresi all’attivo fallimentare, se esistano i presupposti e le condizioni per prendere parte alla eventuale procedura di asta competitiva”. In particolare TISG ritiene che mantenere in Italia uno storico brand, protagonista della vela di lusso a livello mondiale, come Perini ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – TheSea(TISG), operatore globale della nautica internazionale, ha dato mandato ai propri consulenti di verificare sin da ora contenuti, tempi e modalita` dialla futuradel. “TISG – si legge in una nota – si pone l’obiettivo dire attentamente e verificare, una volta identificati i cespiti che verranno appresi all’attivo fallimentare, se esistano i presupposti e le condizioni per prendere parte alla eventualedi asta”. In particolare TISG ritiene che mantenere in Italia uno storico brand, protagonista della vela di lusso a livello mondiale, come...

