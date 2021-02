F1, Mercedes presenterà la nuova macchina il 2 marzo. Lewis Hamilton non ha ancora firmato… (Di martedì 2 febbraio 2021) La Mercedes ha comunicato che il prossimo 2 marzo presenterà la monoposto per il Mondiale F1 2021. I Campioni del Mondo, dominatori della Formula Uno nelle ultime sette stagioni, alzeranno il velo sulla nuova creatura tra un mese esatto. Il lancio della vettura verrà effettuato ovviamente via web a causa dell’emergenza sanitaria. Il team di Brackley farà conoscere al mondo la Mercedes-AMG F1 W12 E Performance: questo è il nome completo della macchina, caratterizzato dalla dicitura “E Performance” che accompagnerà anche tutti i modelli ibridi stradali che la Casa di Stoccarda lancerà sul mercato nel prossimo futuro. La nuova Mercedes avrà alla base quella W11 che ha dominato l’ultima stagione, ma ovviamente sarà dotata di un nuovo motore e di alcuni ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Laha comunicato che il prossimo 2la monoposto per il Mondiale F1 2021. I Campioni del Mondo, dominatori della Formula Uno nelle ultime sette stagioni, alzeranno il velo sullacreatura tra un mese esatto. Il lancio della vettura verrà effettuato ovviamente via web a causa dell’emergenza sanitaria. Il team di Brackley farà conoscere al mondo la-AMG F1 W12 E Performance: questo è il nome completo della, caratterizzato dalla dicitura “E Performance” che accompagnerà anche tutti i modelli ibridi stradali che la Casa di Stoccarda lancerà sul mercato nel prossimo futuro. Laavrà alla base quella W11 che ha dominato l’ultima stagione, ma ovviamente sarà dotata di un nuovo motore e di alcuni ...

Mercedes, la nuova vettura verrà presentata il 2 marzo: con o senza Hamilton

