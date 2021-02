F1, Mattia Binotto su Mick Schumacher: “Opportunità per la Ferrari che corra per la Haas” (Di martedì 2 febbraio 2021) A Fiorano si sono conclusi i primi test della stagione per la Ferrari. Opportunità per i piloti titolari di tornare a guidare in pista e per i più giovani di provare al meglio una F1 del calibro della Rossa. Chi è venuto fuori dall’FDA, la Ferrari Driver Academy, è Mick Schumacher, figlio di Michael. Per lui quest’anno l’esordio nel Mondiale di F1: al volante della Haas, casa che viene rifornita da motori del Cavallino. Il commento di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a F1.com: “Che Mick guiderà in F.1 la Haas è per noi una grande Opportunità. Possiamo mostrare anche la bontà della nostra collaborazione Mick in Ferrari? Lui fa parte della ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) A Fiorano si sono conclusi i primi test della stagione per laper i piloti titolari di tornare a guidare in pista e per i più giovani di provare al meglio una F1 del calibro della Rossa. Chi è venuto fuori dall’FDA, laDriver Academy, è, figlio di Michael. Per lui quest’anno l’esordio nel Mondiale di F1: al volante della, casa che viene rifornita da motori del Cavallino. Il commento di, team principal della, a F1.com: “Cheguiderà in F.1 laè per noi una grande. Possiamo mostrare anche la bontà della nostra collaborazionein? Lui fa parte della ...

