F1: Binotto, 'Team Haas possibile trampolino di lancio per Mick Schumacher' (Di martedì 2 febbraio 2021) Fiorano, 2 feb. (Adnkronos) - Il Team Ferrari di Formula 1 considera l'ingresso del pilota tedesco Mick Schumacher nel Team Haas come un possibile trampolino di lancio per il suo futuro ingresso nella scuderia italiana. Mick, figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, fa parte del Team di giovani talenti della Ferrari Driver Academy (FDA) e quest'anno farà il suo debutto nella classe regina del motorsport internazionale con il Team Haas, anche lui associato alla Ferrari. "Mick fa parte della nostra FDA e il programma FDA non è lì per sviluppare piloti per la Formula 1, è lì per sviluppare piloti che un giorno 'forse' si sederanno su ...

