F1, Binotto: 'Mick Schumacher in Haas? Opportunità per la Ferrari' (Di martedì 2 febbraio 2021) Il team Ferrari di Formula 1 considera l'ingresso di Mick Schumacher nel team Haas come un possibile trampolino di lancio per il suo futuro ingresso nella Scuderia. Mick, figlio del sette volte ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il teamdi Formula 1 considera l'ingresso dinel teamcome un possibile trampolino di lancio per il suo futuro ingresso nella Scuderia., figlio del sette volte ...

beneventoapp : F1: Binotto, ‘Team Haas possibile trampolino di lancio per Mick Schumacher’: Fiorano, 2 feb. (Adnkronos) - Il team… - Gazzetta_it : @F1, #Binotto: “@SchumacherMick in @HaasF1Team ottima notizia per la @ScuderiaFerrari” - sportface2016 : #F1 | #Binotto: 'Un giorno, forse, vedremo Mick #Schumacher sul sedile della #Ferrari' - TV7Benevento : F1: Binotto, 'Team Haas possibile trampolino di lancio per Mick Schumacher'... -