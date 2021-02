Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson | la denuncia social | «Ha abusato orribilmente di me per anni»

(Di martedì 2 febbraio 2021)su Instagram: “Hadi me per”. L’attriceha pubblicato un post su Instagram in cui accusa il cantante, con cui è stata a lungo fidanzata, di averdi lei.Un post di accusa quello didal suo account Instagram nei confronti di Marlilyn, al secolo Brian Warner: “Il nome dell’uomo che ha ...

Agenzia_Ansa : L'attrice di 'Westworld' Evan Rachel #Wood accusa Marilyn #Manson. Il controverso cantante di 'Antichrist Supersta… - infoitcultura : Marilyn Manson scaricato dalla propria etichetta dopo le accuse di molestie di Evan Rachel Wood | Notizie | SENTIRE… - Italia_Notizie : Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson: «Ha abusato di me per anni» - truemetalonline : Marilyn Manson: Evan Rachel Wood e altre quattro donne lo accusano di abusi. Loma Vista Records lo scarica' -… - Noovyis : (Marilyn Manson: dopo le accuse di Evan Rachel Wood, la sua casa discografica rompe il contratto) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Evan Rachel

Wood ha accusato pubblicamente il suo ex Marilyn Manson di abusi e poche ore dopo la casa discografica del cantante, la Loma Vista Recordings, ha deciso di rompere il contratto. The New ...Questa la rivelazione choc diWood che su instagram ha deciso di confessare le presunte violenze che dice di aver subito dal suo ex fidanzato, il famoso cantante Marilyn Manson. " Mi ha ...Le case discografiche abbandonano la star della musica, Marilyn Manson, dopo le accuse di molestie dell'ex compagna Evan Rachel Wood.L'attrice Evan Rachel Wood ha accusato di violenza sessuale l'ex compagno, e star della musica, Marilyn Manson.