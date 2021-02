Europa League, la lista della Roma per la fase ad eliminazione. C’è Edin Dzeko (Di martedì 2 febbraio 2021) La Roma ha comunicato la lista ufficiale per la fase ad eliminazione di Europa League: c’è Edin Dzeko, così come il neo acquisto Stephan El Shaarawy. Ecco la lista A: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Villar, Veretout. Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro Rodriguez. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Laha comunicato laufficiale per laaddi: c’è, così come il neo acquisto Stephan El Shaarawy. Ecco laA: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Villar, Veretout. Attaccanti:, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro Rodriguez. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

