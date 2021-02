Europa, Gentiloni avverte: “Pronti altri 4,5 miliardi per l’Italia” (Di martedì 2 febbraio 2021) Gentiloni annuncia sul proprio profilo Twitter che l’Italia riceverà un finanziamento di 4,5 miliardi per il lavoro: avviato il programma SURE. Nonostante la crisi di Governo in pieno svolgimento, nel nostro Paese qualcosa si muove: al centro il lavoro, altro tema preponderante sul tavolo politico. A livello sociale, invece, le cose sono in stallo: la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021)annuncia sul proprio profilo Twitter chericeverà un finanziamento di 4,5per il lavoro: avviato il programma SURE. Nonostante la crisi di Governo in pieno svolgimento, nel nostro Paese qualcosa si muove: al centro il lavoro, altro tema preponderante sul tavolo politico. A livello sociale, invece, le cose sono in stallo: la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

