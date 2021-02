(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo stabilimento di Trenzano per un importo complessivo di 540.000, comprensivo di riqualifica edilizia, che ospiterà le linee di confezionamento dedicate alle produzioni di nicchia dellaa di alta gamma e che prenderà il nome di Ateliero. Il nuovo Ateliero – spiega una nota – disporrà di tutte le certificazioni chenegli anni ha acquisito e che consentono di accertare una garanzia di qualità e sicurezza del prodotto e delle pratiche di lavorazione ad esso connesse, tra cui UNI EN ISO 9001, Presidi medico-chirurgici, IFS – HCP, COSMOS Natural & ...

DividendProfit : Euro Cosmetic, aumenta la capacità produttiva - tvbusiness24 : Fronte anti-#Covid: #Euro Cosmetic accetta una nuova commessa per la produzione di #sapone e #gel disinfettante mani - newsfinanza : Euro Cosmetic, nuovo ordine da 1 milione di euro da top player multinazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Euro Cosmetic

Il Messaggero

, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo stabilimento di Trenzano per un importo ..., società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), ha ricevuto da un top player multinazionale un ...(Teleborsa) - Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo stabilimento di Trenzano per ...L'agenda beauty del mese per restare aggiornate sulle novità dal mondo della bellezza: iniziative, appuntamenti, nuove aperture, promozioni e buone notizie ...