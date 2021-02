Esuberanza molto irrazionale | Elon Musk twitta e partono gli acquisti Ma l’azienda è quella sbagliata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) C’è grande confusione sotto il cielo di Wall Street. I non più giovanissimi rivedranno un film già visto, le fase finale della bolla internet del 2000, quando ormai tutti i collegamenti con la realtà erano saltati. Quando qualsiasi società che si quotasse in borsa, anche una catena di lavanderie, bastava aggiungesse al nome il prefisso “.com” per vedere il suo titoli decollare subito dopo il suono della prima campanella. Erano tempi in cui, in Italia, Tiscali era arrivata a valere in borsa più di Fiat. Sono giornate caotiche sui mercati dove va in scena la saga “GameStop”, piccoli trader che si coalizzano sui social e iniziano a comprare e spingere al rialzo titoli sui cui i fondi speculativi hanno invece scommesso al ribasso. In questa bolgia ci si stanno buttando un po’ tutti. Uno dei più attivi è il patron di Tesla. Pochi giorni fa ha ...