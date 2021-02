CorriereCitta : Estimi catastali, assalto alla casa - mauromagistri : @Masssimilianoo Quando rifaranno gli estimi catastali sentirai che botto. - emigalassi : @silvia74420736 @matteosalvinimi Guarda che nel recovery fund o plan ci sono delle regole che ti viene dato se rito… - Daniela1631Lan : RT @giofaber: @agorarai @matteosalvinimi Matteo Sobrio CazzaroVerde Hood, spiega come sia ingiusto rivedere gli estimi catastali e pretende… - biondi_danilo : @matteosalvinimi Però al direttore del Corriere della Sera non risultava un documento che riguardasse estimi catast… -

Ultime Notizie dalla rete : Estimi catastali

Corriere della Sera

... per la gestione delle funzioni dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto, ed è opinione diffusa che l'adozione di questa piattaforma sia il primo passo di una riforma deglicon ...... per la gestione delle funzioni dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto, ed è opinione diffusa che l'adozione di questa piattaforma sia il primo passo di una riforma deglicon ...La proposta consiste nel creare microzone di classamento per evitare che le ricadute fiscali si abbattano sulle frazioni aquilane ...Un allarme per le novità in arrivo sul fronte catastale, e la proposta di creazione di "microzone" a "catasto calmierato" per evitare che le ricadute fiscali si abbattano con particolare virulenza sul ...