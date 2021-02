Esondazione Sarno, pronto il piano della Regione per risanare il sito di Ponte Marconi (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del maltempo di queste ultime ore che ha provocato l’Esondazione del fiume Sarno, creando gli allagamenti ad Angri e San Marzano sul Sarno, si è tenuta la videoconferenza convocata dal Vice Presidente della Regione Campania e Assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola. All’incontro on line hanno partecipato anche il Consigliere regionale On. Franco Picarone, la Direzione Regionale della Protezione Civile, le UOD “Ciclo rifiuti” e Difesa suolo”, l’Eda, la Sma Campania e il Consorzio di bonifica integrale del comprensorio Sarno. “Era urgente – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – affrontare la problematica degli allagamenti e delle esondazioni fra Angri e San Marzano sul ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del maltempo di queste ultime ore che ha provocato l’del fiume, creando gli allagamenti ad Angri e San Marzano sul, si è tenuta la videoconferenza convocata dal Vice PresidenteCampania e Assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola. All’incontro on line hanno partecipato anche il Consigliere regionale On. Franco Picarone, la Direzione RegionaleProtezione Civile, le UOD “Ciclo rifiuti” e Difesa suolo”, l’Eda, la Sma Campania e il Consorzio di bonifica integrale del comprensorio. “Era urgente – afferma il PresidenteProvincia di Salerno, Michele Strianese – affrontare la problematica degli allagamenti e delle esondazioni fra Angri e San Marzano sul ...

