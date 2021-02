Esclusiva: Salernitana a sorpresa, preso l’attaccante Kristoffersen (Di martedì 2 febbraio 2021) Un attaccante a sorpresa per la Salernitana. Ci sono gli accordi per Julian Kristoffersen, prima punta norvegese classe 1997 svincolatosi poco meno di un mese fa, in passato protagonista anche con il Copenhagen. Kristoffersen, un gigante di quasi due metri, era stato accostato ad altri club, anche italiani, ma la Salernitana ha battuto tutti in volata. Contratto di tre anni e mezzo, ci sono gli accordi, l’attaccante sarà molto presto a disposizione di Fabrizio Castori. Foto: logo Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Un attaccante aper la. Ci sono gli accordi per Julian, prima punta norvegese classe 1997 svincolatosi poco meno di un mese fa, in passato protagonista anche con il Copenhagen., un gigante di quasi due metri, era stato accostato ad altri club, anche italiani, ma laha battuto tutti in volata. Contratto di tre anni e mezzo, ci sono gli accordi,sarà molto presto a disposizione di Fabrizio Castori. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: Cavion tra la Salernitana a zero e il Brescia che ci prova) Playhitmusic - - SalernoSport24 : ??? L'indimenticabile Tedesco ci racconta il suo legame con Salernitana e Reggina #RegSal #esclusiva #SerieBKT - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Colomba: 'Reggina, un uomo d'area come Iemmello servirebbe come il pane. Castori tecnico pratico, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Salernitana Cremonese - Pisa: diretta live, risultato in tempo reale

... in seconda posizione seguono a pari merito il Monza, il Chievo Verona e la Salernitana con 35. Il ... valido per la giornata 21 del campionato Serie B , si potrà seguire in diretta e in esclusiva sulla ...

Lecce - Ascoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

... in seconda posizione troviamo a pari merito il Monza, il Chievo Verona e la Salernitana con 35. Il ... valida per la giornata 21 di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN ...

Esclusiva: Salernitana a sorpresa, preso l’attaccante Kristoffersen alfredopedulla.com ESCLUSIVA – Ag. Proto: “Rispettiamo la Lazio, meglio lasciare piuttosto che pesare con l’ingaggio. Il futuro…”

ROMA – Silvio Proto lascia la Lazio, l’esperto portiere belga era tesserato biancoceleste dal 2018 ed è stato il vice Strakosha per tre stagioni. Poi è arrivato l’infortunio e la Lazio ha deciso di af ...

Campionato Primavera: in diretta su Telesalento alle 14:30 Lecce-Salernitana

LECCE - Alle ore 14:30 la Primavera del Lecce, guidata da mister Grieco, scenderà in campo, presso il Centro Sportivo KickOff di ...

... in seconda posizione seguono a pari merito il Monza, il Chievo Verona e lacon 35. Il ... valido per la giornata 21 del campionato Serie B , si potrà seguire in diretta e insulla ...... in seconda posizione troviamo a pari merito il Monza, il Chievo Verona e lacon 35. Il ... valida per la giornata 21 di Serie B, sarà trasmessa insulla piattaforma streaming DAZN ...ROMA – Silvio Proto lascia la Lazio, l’esperto portiere belga era tesserato biancoceleste dal 2018 ed è stato il vice Strakosha per tre stagioni. Poi è arrivato l’infortunio e la Lazio ha deciso di af ...LECCE - Alle ore 14:30 la Primavera del Lecce, guidata da mister Grieco, scenderà in campo, presso il Centro Sportivo KickOff di ...