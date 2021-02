Errori | liti e scaricabarile | von der Leyen contro tutti Ma l’obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro l’estate è sempre più lontano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non è un buon periodo per la Commissione europea e le cose non torneranno a posto facilmente. Con l’aumentare delle tensioni tra AstraZeneca e la leadership dell’Unione europea, la settimana scorsa Ursula von derha deciso che la Commissione doveva agire con forza, adottando un meccanismo stringente perllare (per ora fino a marzo) l’esportazione di vaccini prodotti nell’Ue. Il meccanismo obbliga le aziende a fornire i dettagli dei loro contratti, e a dover notificare e chiedere il permesso a Bruxelles prima di ogni esportazione di vaccini fuori dal mercato unico. Gli altri commissari però erano molto divisi sull’opportunità di adottare o meno un sistema del genere, giudicato troppo pericoloso per le implicazioni economiche e poche, oltre che pratiche. Normalmente i membri della Commissione prendono decisioni ...

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Successione ereditaria e liti tra eredi: Prevenire gli Errori è Possibile! - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Successione ereditaria e liti tra eredi: Prevenire gli Errori è Possibile! - quotidianodirg : Successione ereditaria e liti tra eredi: Prevenire gli Errori è Possibile! -

Ultime Notizie dalla rete : Errori liti

ilGiornale.it

Can e Sanem finalmente si sono ritrovati e adesso sanno bene cosa fare per non perdersi di nuovo, evitando di compiere gli stessi. Proprio per questo, alla festa organizzata da Huma per ...Bisogna sempre essere leali e corretti, io ho fatto degli, ma sono qui perchè è arrivato il ...a mio figlio via social' 22.22 Queste nomination per il finalista hanno scatenato diverse, ...DayDreamer raddoppia anche oggi, 2 febbraio, con una mini puntata al pomeriggio e una in prima serata da non perdere.Fumata grigia al tavolo per il programma che ieri ha tenuto riuniti per tutta la giornata i capigruppo della possibile maggioranza giallorossa. Una quindicina in tutto i presenti nella grande sala del ...