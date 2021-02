Elisabetta Canalis, dopo l’intimo mostra il lato A e c’è da star male – FOTO (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisabetta Canalis, bella e affascinante come sempre, ha sconvolto il pubblico dei social grazie ad una FOTO in cui appare come una perfetta diva di Hollywood Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) Elisabetta Canalis resta nel cuore di tutti come la velina più amata dagli italiani. Dai L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021), bella e affascinante come sempre, ha sconvolto il pubblico dei social grazie ad unain cui appare come una perfetta diva di Hollywood Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@littlecrumb )resta nel cuore di tutti come la velina più amata dagli italiani. Dai L'articolo proviene da YesLife.it.

BellaBates_ : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ?????????? - DiegoASR86 : Elisabetta Canalis è la perfezione. - happiest110 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ?????????? - AlDeWitt216 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ?????????? - Alessan13359523 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ?????????? -