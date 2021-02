Elisa Isoardi come non l’avete mai vista: la foto sul lettino per massaggi è bollente (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisa Isoardi manda in delirio i fan pubblicando una foto sul lettino dei massaggi, coperta solamente da una tovaglia. L’esordio televisivo di Elisa Isoardi è stato quando era ancora molto giovane ed ha partecipato a Miss Italia. Quel concorso di bellezza è stato un trampolino di lancio per lei che, negli anni successivi, ha cominciato a lavorare in televisione come inviata e presentatrice. La notorietà nazionale è giunta poco prima che le venisse offerto di diventare la conduttrice de La Prova del Cuoco. In quel periodo, infatti, si frequentava con Matteo Salvini ed il politico era in costante ascensa di consensi pubblici. La crescente visibilità di Salvini ha fatto sì che la loro storia d’amore divenisse di dominio pubblico e che la ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021)manda in delirio i fan pubblicando unasuldei, coperta solamente da una tovaglia. L’esordio televisivo diè stato quando era ancora molto giovane ed ha partecipato a Miss Italia. Quel concorso di bellezza è stato un trampolino di lancio per lei che, negli anni successivi, ha cominciato a lavorare in televisioneinviata e presentatrice. La notorietà nazionale è giunta poco prima che le venisse offerto di diventare la conduttrice de La Prova del Cuoco. In quel periodo, infatti, si frequentava con Matteo Salvini ed il politico era in costante ascensa di consensi pubblici. La crescente visibilità di Salvini ha fatto sì che la loro storia d’amore divenisse di dominio pubblico e che la ...

