Elden Ring è sparito dai radar ma c' è un canale YouTube che da 7 mesi pubblica ogni giorno videosenza notizie

Elden Ring è sparito dai radar ma c'è un canale YouTube che da 7 mesi pubblica ogni giorno video...senza notizie (Di martedì 2 febbraio 2021) "Oggi è il 1° febbraio 2021. Sono Mordecai, che ti offre l'aggiornamento quotidiano su Elden Ring. Non ci sono notizie su Elden Ring oggi. E questo è stato il tuo aggiornamento quotidiano di Elden Ring". Questo è l'intero contenuto del video più recente del canale Elden Ring News, un canale YouTube che condivide notizie sul titolo. O meglio, che vorrebbe condividere notizie, dato che non ci sono. Mordecai, un fan di FromSoftware che gestisce Elden Ring News su YouTube, carica instancabilmente video ogni giorno dal 15 giugno 2020. Nonostante non ci siano novità per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) "Oggi è il 1° febbraio 2021. Sono Mordecai, che ti offre l'aggiornamento quotidiano su. Non ci sonosuoggi. E questo è stato il tuo aggiornamento quotidiano di". Questo è l'intero contenuto del video più recente delNews, unche condividesul titolo. O meglio, che vorrebbe condividere, dato che non ci sono. Mordecai, un fan di FromSoftware che gestisceNews su, carica instancabilmente videodal 15 giugno 2020. Nonostante non ci siano novità per ...

Eurogamer_it : Finalmente un canale #YouTube con le notizie su #EldenRing! Peccato non ci siano notizie... - GamingToday4 : Elden Ring: questo canale YouTube pubblica notizie sul gioco ogni giorno - Multiplayerit : Elden Ring: questo canale YouTube pubblica notizie sul gioco ogni giorno - elevenshearts : insieme a elden ring sono i due giochi che più aspettavo e Ué AMO SO' SPARITI ENTRAMBI OVVIAMENTE ?????????????? - AZAELhasinvaded : @sabakunomaiku Io vorrei solo un gameplay trailer e una data di uscita per Elden Ring. Mi basterebbe questo… -