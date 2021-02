Egitto, marito e moglie chiusi nel carcere di Al-Sisi senza processo. La lettera al figlio: “Siamo qui per dare a tutti un futuro migliore” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sii orgoglioso di tua madre e di tuo padre, Khaled. Siamo in prigione per rendere migliore la vita per te e per tutti. Sii orgoglioso e cammina a testa alta tra la gente. Io e papà Siamo separati da muri che ci bloccano la luce e la libertà semplicemente perché Siamo giornalisti e abbiamo fatto il nostro lavoro con dedizione e professionalità”. In una delle rarissime lettere che Solafa Magdy è riuscita a far recapitare alla sua famiglia dal carcere femminile di Qanater, la giornalista freelance si rivolge a suo figlio Khaled, 7 anni, il quale dal novembre del 2019 vive con la nonna materna perché i suoi genitori sono in carcere. Solafa Magdy e Hossam al-Sayyad sono stati arrestati da agenti della National Security Agency mentre stavano bevendo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sii orgoglioso di tua madre e di tuo padre, Khaled.in prigione per renderela vita per te e per. Sii orgoglioso e cammina a testa alta tra la gente. Io e papàseparati da muri che ci bloccano la luce e la libertà semplicemente perchégiornalisti e abbiamo fatto il nostro lavoro con dedizione e professionalità”. In una delle rarissime lettere che Solafa Magdy è riuscita a far recapitare alla sua famiglia dalfemminile di Qanater, la giornalista freelance si rivolge a suoKhaled, 7 anni, il quale dal novembre del 2019 vive con la nonna materna perché i suoi genitori sono in. Solafa Magdy e Hossam al-Sayyad sono stati arrestati da agenti della National Security Agency mentre stavano bevendo un ...

