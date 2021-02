Effetti della crisi di governo, salta (per il momento) l’autobiografia di Rocco Casalino (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono tanti gli Effetti collaterali della crisi di governo. Tra questi, c’è anche lo stop all’uscita in libreria dell’autobiografia di Rocco Casalino, il portavoce del premier (attualmente dimissionario) Giuseppe Conte. Già perché la casa editrice Piemme avrebbe deciso per il momento di posticipare l’uscita di Il portavoce. Un’autobiografia, proprio per il protrarsi della crisi. Il libro era dato in uscita per il 23 febbraio, ma su Ibs il titolo non si trova più, mentre su Mondadori Store viene dato come prenotabile a 17 euro. Nessuna traccia del libro sul sito di Piemme, invece. Nella newsletter della casa editrice del gruppo Mondadori si legge un’anticipazione della sinossi: ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono tanti glicollateralidi. Tra questi, c’è anche lo stop all’uscita in libreria deldi, il portavoce del premier (attualmente dimissionario) Giuseppe Conte. Già perché la casa editrice Piemme avrebbe deciso per ildi posticipare l’uscita di Il portavoce. Un’autobiografia, proprio per il protrarsi. Il libro era dato in uscita per il 23 febbraio, ma su Ibs il titolo non si trova più, mentre su Mondadori Store viene dato come prenotabile a 17 euro. Nessuna traccia del libro sul sito di Piemme, invece. Nella newslettercasa editrice del gruppo Mondadori si legge un’anticipazionesinossi: ...

