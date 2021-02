“È ufficiale”. Isola dei Famosi, chi farà coppia con Ilary Blasi. La conferma è arrivata poco fa (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi 2021 si farà, non c’è dubbio. Nonostante i problemi legati al Coronavirus la trasmissione andrà in onda regolarmente. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 8 marzo. È quasi tutto stabilito, anche se ci sono diverse tessere del mosaico che devono ancora andare al loro posto. E i rumors e le anticipazioni si moltiplicano. Sicuro il cambio di conduzione, al posto di Alessia Marcuzzi ci sarà Ilary Blasi. Sono poi tanti i nomi che sono stati accostati al programma, come quello di Asia Argento, che però ha smentito tutto su Instagram. Tra i papabili spunta il nome dell’attore Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi. L’ultima novità riguarda invece il ruolo dell’opinionista che sarà affidato ad una cantante conosciutissima in Italia e non solo. A dare l’anticipazione è stato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) L’dei2021 si, non c’è dubbio. Nonostante i problemi legati al Coronavirus la trasmissione andrà in onda regolarmente. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 8 marzo. È quasi tutto stabilito, anche se ci sono diverse tessere del mosaico che devono ancora andare al loro posto. E i rumors e le anticipazioni si moltiplicano. Sicuro il cambio di conduzione, al posto di Alessia Marcuzzi ci sarà. Sono poi tanti i nomi che sono stati accostati al programma, come quello di Asia Argento, che però ha smentito tutto su Instagram. Tra i papabili spunta il nome dell’attore Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi. L’ultima novità riguarda invece il ruolo dell’opinionista che sarà affidato ad una cantante conosciutissima in Italia e non solo. A dare l’anticipazione è stato il ...

thefelicihaus : Non so se sia ancora ufficiale il cast parziale dell' #isola ma sono giá #teamveragemma io. #isoladeifamosi - infoitcultura : L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: svelata l’inviata ufficiale e due nuovi naufraghi - romi_andrio : RT @il_piccolo: È stata una cerimonia con spunti polemici, quella per l’inaugurazione ufficiale del rigassificatore galleggiante di Castelm… - il_piccolo : È stata una cerimonia con spunti polemici, quella per l’inaugurazione ufficiale del rigassificatore galleggiante di… - infoitcultura : Isola dei Famosi: arriva il nome dell'inviato ufficiale, ecco chi è -