(Di martedì 2 febbraio 2021) Nella serata di ieri, lunedì 1 febbraio 2021, tantissime notizie si sono susseguite nel mondo, in Italia e più precisamente a Cinecittà. Appena Striscia laha lasciato il posto al GF Vip di, si è capito che non sarebbe stata una serata come tutte le altre. Ebbene, la profezia si è avverata e la prima serata su Canale 5 si è snocciolata minuto dopo minuto toccando tutte le corde dei nostri cuori, in un ritmo frenetico scandito dalle magistrali clip mandate in onda da. Clip saffiche, poi cattivelle ma anche commoventi, le sfumature sono state considerate tutte. Oggi però laera già dietro l’angolo… (Continua dopo le foto) È accaduto che su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi abbia conquistato ben ...

zazoomblog : “È successo di nuovo”. La cattiva notizia si è abbattuta su di lui Alfonso Signorini non se l’aspettava -… - thehawktrader : @carlo_rodini quando servono, fanno partecipare al banchetto i piccoli... Arriverà il momento che i grandi lupi (tr… - ndruja : non posso stare due minuti senza aprire twitter che mo mi dovete spiegare cosa è successo con Mahmood di nuovo - sciroccoxyz : RT @lapresielapagai: Un nuovo grande successo delle mobilitazioni social, dopo il ritorno del Winner Taco - lapresielapagai : Un nuovo grande successo delle mobilitazioni social, dopo il ritorno del Winner Taco -

Ultime Notizie dalla rete : successo nuovo

Bluerating.com

Il Bianconiglio ha dibisogno di Alice, dopo che la malvagia Regina di Cuori ha ... ma il progetto non ha avuto ilsperato " anche per una gestione non particolarmente riuscita dello ...Commenta per primo Dopo il grandedel docufilm sulla sua vita, Paul Gascoigne è destinato diad abbracciare l'Italia. L'ex fantasista della Lazio e dell' Inghilterra infatti, secondo quanto reso noto da TV Blog avrebbe ...PUNTA ALA. Il Golf Hotel Punta Ala cambia “timoniere” e si prepara a indossare un nuovo vestito per la stagione 2021, un progetto che mira a migliorare la struttura e a cambiare le coordinate del turi ...Un social audio che richiede un consumo radicalmente diverso da Instagram e agli altri. Le potenzialità sono enormi, sperando che non diventi il regno dei guru del personal branding.