È morto per Covid Marco Ferretti, lo storico commesso della Camera: da Moro al cappio di Mani Pulite, una vita nel palazzo della politica (Di martedì 2 febbraio 2021) Aveva poco meno di settant’anni Marco Ferretti, lo storico commesso di Montecitorio, ricoverato per coronavirus dalle vacanze di Natale. Se n’è andato oggi, in un ospedale romano, dopo aver passato quarant’anni della sua vita tra i corridoi della Camera. Era andato in pensione nel luglio del 2017, custodendo i segreti, gli aneddoti e gli episodi più cruciali della storia politica italiana. Era lui il commesso che accompagnava in Aula e nel palazzo, ad esempio, i presidenti del Consiglio. Alla festa per il suo pensionamento a Montecitorio, in un caldo pomeriggio estivo, erano presenti a salutarlo con l’allora presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Aveva poco meno di settant’anni, lodi Montecitorio, ricoverato per coronavirus dalle vacanze di Natale. Se n’è andato oggi, in un ospedale romano, dopo aver passato quarant’annisuatra i corridoi. Era andato in pensione nel luglio del 2017, custodendo i segreti, gli aneddoti e gli episodi più crucialistoriaitaliana. Era lui ilche accompagnava in Aula e nel, ad esempio, i presidenti del Consiglio. Alla festa per il suo pensionamento a Montecitorio, in un caldo pomeriggio estivo, erano presenti a salutarlo con l’allora presidente ...

NicolaPorro : La risposta di @CorradoOcone al pezzo di ???????? ???????????????????? sulla crisi del #liberalismo. Che viene sempre dato per mo… - fattoquotidiano : Pasquale Brancatisano morto: addio al partigiano “Malerba”. Mattarella lo aveva chiamato per il 25 Aprile - AndreaMarano11 : RT @AlexisMarrai: Sabato mattina è morto mio padre. Quello che mi ha cacciato di casa insieme al mio fidanzato e futuro marito. Adesso la m… - Noovyis : (È morto per Covid Marco Ferretti, lo storico commesso della Camera: da Moro al cappio di Mani Pulite, una vita nel… - giovannitrivel3 : RT @riktroiani: Continua lo squallido teatrino di questo Governo ormai morto. Non sono d'accordo su nulla, è solo una lotta per le poltrone… -