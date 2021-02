È morta Valeria Cecchin, madre di Francesco, ucciso nel 1979. Il cordoglio di Giorgia Meloni (Di martedì 2 febbraio 2021) È morta Valeria Cecchin, madre di Francesco. La notizia della morte della signora Cecchin ha provocato grande commozione nella comunità politica romana e non solo, che mantiene viva la memoria di questa “madre coraggio” e della richiesta di giustizia, mai arrivata, per quel figlio ucciso a 17 anni. Addio alla signora Valeria, madre di Francesco Cecchin Tra i ricordi che in queste ore si stanno rincorrendo sui social e non solo anche quello di Giorgia Meloni e di Gianni Alemanno, che negli anni hanno personalmente contribuito a fare in modo che non si perdesse la memoria di questo atroce delitto rimasto impunito. Meloni: “Forte e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Èdi. La notizia della morte della signoraha provocato grande commozione nella comunità politica romana e non solo, che mantiene viva la memoria di questa “coraggio” e della richiesta di giustizia, mai arrivata, per quel figlioa 17 anni. Addio alla signoradiTra i ricordi che in queste ore si stanno rincorrendo sui social e non solo anche quello die di Gianni Alemanno, che negli anni hanno personalmente contribuito a fare in modo che non si perdesse la memoria di questo atroce delitto rimasto impunito.: “Forte e ...

È morta Valeria Cecchin, madre di Francesco, ucciso nel 1979. Il cordoglio di Giorgia Meloni